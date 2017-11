Última actualització Dimecres, 1 de novembre de 2017 21:10 h

A través d'un comunicat, l'executiu destituït pel 155 confirma que una part dels consellers aniran a l'Audiència Nacional i uns altres es quedaran a Brussel•les

ACN Barcelona .- El Govern "legítim" ha lamentat aquest dimecres que s'enfronti a un "judici polític" i ha assegurat que "entoma" les possibles penes de presó "com una denúncia de la situació que viu la democràcia a l'estat espanyol i com un crit a favor de la llibertat del nostre poble". En un comunicat al qual ha tingut accés l'ACN, el Govern destituït pel 155 denuncia la "desproporció" de les penes demanades pel fiscal i recorda que són equivalents a delictes com l'assassinat o el terrorisme. Tots els membres del Govern estan acusats dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. El comunicat explica que una part dels consellers aniran aquest dijous a l'Audiència Nacional a declarar com a "denúncia de la manca de garanties del sistema judicial espanyol i de la seva voluntat de perseguir idees polítiques". Mentre que un altre grup de consellers es quedarà a Brussel·les per tal de denunciar el "judici polític" davant la comunitat internacional i emplaçar Europa a afrontar una solució dialogada al conflicte.

Al text, el Govern "legítim" de la Generalitat afirma que afronta les citacions judicials de l'Audiència Nacional en els termes que ahir va anunciar el president Puigdemont. I davant les citacions decretades per la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, els membres del Govern afirmen que s'emmarquen en un sumari "sense fonament jurídic" que "només busca castigar idees". Per això afirmen: "Estem davant d'un judici polític".També subratllen la "desproporció" de les penes demanades pel fiscal, que recorden que està reprovat pel congrés espanyol, "equivalents" a delictes com l'assassinat o el terrorisme. A parer del "Govern legítim", aquesta "desproporció" demostra "que estem davant d'un judici polític efectuat al dictat del govern de l'Estat espanyol".I sobre la fórmula que els consellers cessats utilitzaran per afrontar la declaració davant l'Audiència Nacional, expliquen que uns consellers anirien a l'Audiència Nacional "com a denúncia de la manca de garanties del sistema judicial espanyol i de la seva voluntat de perseguir idees polítiques" i que un altre grup es queda a Brussel·les per "denunciar davant la comunitat internacional" el "judici polític", i per "emplaçar molt especialment a Europa" a afrontar una solució "dialogada" al conflicte.També afirmen que "en cap cas" els consellers i el president que es queden a Brusel·les preveuen "eludir" la justícia, sinó que "justament la reclamen i respondran a unes citacions, que han arribat d'un dia per l'altre, d'acord amb els mecanismes que ja estan previstos a la Unió Europea en aquestes circumstàncies".Finalment apunten que el "compromís" del govern amb la defensa dels drets i les llibertats del poble català és "total". I reblen: "Entomem les penes de presó que ens esperen com una denúncia de la situació que viu la democràcia a l'Estat espanyol i com un crit a favor de la llibertat del nostre poble".