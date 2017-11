L'Audiència Nacional espera el Govern cessat

El País: "El independentismo deberá responder hoy a la justicia".El Periódico: "Puigdemont i els seus fidels repten la jutge".La Razón: "La fuga de Puigdemont acerca a Forcadell y los consellers a prisión".ABC: "Orden de detención contra Puigdemont si no comparece hoy".El Mundo: "Puigdemont fuerza su arresto y abandona al Govern ante la juez".I La Vanguardia: "Puigdemont es queda a Brussel·les i no va a declarar".

