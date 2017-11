Els membres del govern destituïts arriben a l’Audiència Nacional

Última actualització Dijous, 2 de novembre de 2017 09:15 h

Carles Puigdemont i alguns consellers destituïts han demanat declarar des de Brussel·les

Els membres del govern destituïts han començat a arribar ja a l’Audiència Nacional, on estan citats a declarar a partir de les 9 del matí davant la jutgessa Carmen Lamela, que els investiga per suposats delictes de rebel·lió, sedició, malversació de fons i delictes connexos. Tots declaran davant la magistrada menys el president Carles Puigdemont i els consellers destituits Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí, que es troben encara a Brusel·les i han demanat declarar des d'allà.

La jutgessa Lamela encara no ha aclarit l’ordre de les compareixences i haurà de determinar també com actua respecte al president Puigdemont i la resta de consellers destituïts que es troben a Brussel·les, i si emet o no una euroordre per a la seva extradició a l’Estat.



El primer en entrar al recinte ha estat el líder d’ERC i vicepresident destituït, Oriol Junqueras, que ha arribat a les 8:10 hores del matí.



Lamela, que és la mateixa jutgessa que va dictar presó provisional per Sànchez i Cuixart, va admetre a tràmit la querella de la Fiscalia contra el Govern destituït aquest dimarts. Paral·lelament ho va fer el Tribunal Suprem que ha citat ha citat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els cinc membres sobiranistes de la Mesa també aquest dijous a partir de les 09.30h.



La querella contra el govern destituït

La magistrada dóna per bons els arguments de la Fiscalia i assegura que la querella interposada pel Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza, es "basa en fets objectius" que recullen des de la resolució aprovada al Parlament el novembre del 2015, que marcava l'anomenat full de ruta, fins a la declaració d'independència del 27 d'octubre.

Lamela afirma que a la querella s'exposen "de manera seriosa, racional i lògica" els fets que porten a la fiscalia a fer la qualificació inicial del delicte de rebel·lió. "Tal com venen relatats els fets a la querella no es pot excloure, en aquest moment, el seu caràcter delictiu ni la intervenció en ells dels querellats", afirma la magistrada.



Mesures cautelars

Lamela ja va avançar que imposarà mesures cautelars adduint que "existeixen factors per determinar l'adopció de mesures cautelars de caràcter real". Fa referència al risc de fugida i recorda "la necessitat que hi hagi mesures cautelars en el procés penal".



A més, tal com demanava la Fiscalia, Lamela va donar a tots els membres del govern de Puigdemont tres dies perquè dipositin, de manera solidària, una fiança de 6.207.450 euros, la mateixa quantitat que sol·licitava la fiscalia.



Puigdemont i alguns consellers volen declarar des de Bèlgica



L'advocat belga de Puigdemont, Paul Bekaert, va demanar aquest dimecres que declari des de Bèlgica i va avançar que impugnarà qualsevol petició d'extradició que presenti el gobierno.



Puigdemont es troba a Brussel·les amb part del seu Govern, que també han demanat declarar des d'aquest país.

