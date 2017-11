[Vídeo] La CUP acompanya al Govern cessat a Madrid

La cupaire Gabriela Serra ha assegurat en un vídeo difós per Twitter que els membres del Govern i de la Mesa tenen tot el poble al seu costat.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la Mesa ja han arribat al Tribunal Suprem de Madrid. Estan citats en condició d'investigats pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.El magistrat Pablo Llarena els ha citat a tots a les 9.30h, sense que es conegui l'ordre en el que hauran de declarar.Els membres del govern destituïts han començat a arribar ja a l’Audiència Nacional, on estan citats a declarar a partir de les 9 del matí davant la jutgessa Carmen Lamela, que els investiga per suposats delictes de rebel·lió, sedició, malversació de fons i delictes connexos.Tots declaran davant la magistrada menys el president Carles Puigdemont i els consellers destituits Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí, que es troben encara a Brusel·les i han demanat declarar des d'allà.

