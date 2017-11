La Fiscalia demanarà una ordre de detenció per a Puigdemont i els consellers cessats que són a Brussel·les

Última actualització Dijous, 2 de novembre de 2017 10:25 h

Junt amb el president, els membres del govern destituïts que estan a Bèlgica són Comín, Serret, Puig i Ponsatí

El president Carles Puigdemont i els consellers destituïts Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig i Clara Ponsatí són a Brussel·les, i aquest dijous no han viatjat a Madrid per declarar a l'Audiència Nacional, on se'ls acusa de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. Amb tot, la fiscalia es plantejaria demanar una ordre europea de detenció per a tots els que no han anat a declarar davant la jutgessa Carmen Lamela, segons ha avançat TV3.

Carles Puigdemont arriba a la roda de premsa a Brussel·les aquest 31 d'octubre

L'advocat del president, Paul Bekaer, va considerar que la probabilitat que detinguin Puigdemont "és molt gran". En una entrevista a la televisió holandesa NOS, l'advocat va assenyalar que "volem esperar la reacció del govern espanyol i veure què passa".



En un comunicat aquest dimecres, el govern "legítim" ja va confirmar que una part de l'executiu aniria a declarar a Madrid i l'altre es quedaria a la capital belga per emplaçar Europa a buscar una solució dialogada al conflicte.

L'advocat del president, Paul Bekaert, va demanar aquest dimecres que declari des de Bèlgica i va avançar que impugnarà qualsevol petició d'extradició que presenti el gobierno. També ho van sol·licitar els consellers cessats.

En declaracions a l'agència Associated Press, Bekaert va defensar que pot ser interrogat a Bèlgica perquè hi ha disposicions legals que ho permeten. Però, de moment, se'ls hi ha denegat aquesta opció.

