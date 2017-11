Pascal, a les portes de l’Audiència Nacional: “Tot el que hem fet ha valgut la pena”

Per a Bonvehí, l’actitud de l’Estat “és molt greu i desesperant”. En aquest sentit, s’ha mostrat confiat que tots els que declaren “podran explicar que han defensat el mandat de les urnes” i que així “demà puguin tornar tots a Catalunya”.

Si Pascal estava a les portes de l’Audiència, el coordinador territorial del PDeCAT, David Bonvehí, ha encapçalat la delegació del partit al Tribunal Suprem. Des d’allà, ha mostrat la seva “preocupació” per veure “amb quin Estat encara ens hem d’entendre”.

Pascal, que ha volgut mostrar “tot el suport i l’escalf” del PDeCAT als investigats i les seves famílies, ha insistit que ni el Govern cessat ni els membres sobiranistes de la Mesa “han comés cap delicte”. “Posar urnes no pot ser jutjat al segle XXI. Ho denunciem aquí i a nivell internacional”, ha dit Pascal, que ha acusat també l’Estat s’estar “actuant amb molta bel·ligerància amb els tribunals”.

Poc després que aquests hagin entrat, Pascal ha refermat des de les portes de l’Audiència l’estratègia dels independentistes. “Tot el que hem fet ha valgut la pena, seguim endavant, ens oposem a l’estratègia de judicialitzar-ho tot i el 21 de desembre ens trobarem a les urnes perquè som demòcrates i inundarem les urnes de vots per fer front a un 155 miserable i dir al món que el que estem fent és un procés democràtic per esdevenir un estat”, ha sentenciat en declaracions a la premsa.

