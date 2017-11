Santi Vila es desmarca del Govern cessat i declara amb un advocat propi

Vila, que es perfila com a possible candidat pel PDeCAT en les eleccions del 21-D, ha decidit contractar al penalista Pau Molins, del despatx Molins & Silva, defensor de la infanta Cristina durant el Cas Nóos.Per altra banda, mentre la resta consellers cessats només han respost a les preguntes del seu advocat , Jaume Alonso Cuevillas, Vila ha contestat a la preguntes tant del seu advocat com també de la Fiscalia, i per aquest motiu, la seva declaració s'ha allargat uns 45 minuts.