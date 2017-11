Lamela ja ha pres declaració a sis consellers destituïts

Última actualització Dijous, 2 de novembre de 2017 11:00 h

Tots, tret de Vila, estan responent només les preguntes de la defensa

La jutgessa Carmen Lamela ja ha pres declaració a sis dels nou consellers del govern de Puigdemont que han comparegut a l’Audiència Nacional, segons informen fonts de la Fiscalia.

Fonts del govern destituït i de la mateixa Fiscalia apunten que tots, tret de Vila, estan contestant només les preguntes de la defensa, i ho fan de manera breu. De moment només està confirmat que entre els consellers que han comparegut hi ha el de presidència, Jordi Turull, i el de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i el d’Empresa, Santi Vila.Fonts del govern destituït han apuntat que en les seves declaracions destaquen que l’executiu de Puigdemont sempre ha actuat en contra de qualsevol violència i a favor de la pau. En aquest sentit, insisteixen que aquest és un afer polític, i no d’una qüestió que es pugui ni s’hagi de resoldre als tribunals. Santi Vila podria no seguir aquesta estratègia . Ha comparegut acompanyat de l’advocat Pau Molins --i no Jaume Alonso Cuevillas, com la resta del govern cessat-- i no s’ha desplaçat tampoc a l’Audiència en els vehicles de la resta de consellers.