El Suprem suspèn les declaracions de Forcadell i els membres de la Mesa fins dijous que ve

Les declaracions coincidien amb les citacions a l'Audiència Nacional del Govern destituït. Però s'han suspès fins dijous que ve perquè el tribunal ha acceptat la petició dels advocats, que han sol·licitat més temps per preparar la defensa dels investigats.

Aquest dijous i divendres estaven citats Carme Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet i Lluís Corominas arran de la querella presentada per la Fiscalia que els acusa de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.

La presidenta del Parlament Carme Forcadell arriba al Tribunal Suprem per declarar

