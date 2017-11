Diputats del Partit Nacionalista Escocès demanen al Parlament el reconeixement internacional de la independència catalana

D'acord amb un comunicat publicat a la pàgina web del parlament escocès, la moció presentada sol·licita "a la comunitat internacional" que "reconegui la votació per part del Parlament Català de la república independent de Catalunya", al mateix temps que ha fet una crida a les institucions europees para ajudin a "una transició pacífica" de Catalunya.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal