Acaben les compareixences dels consellers destituïts a l'Audiència Nacional

Les declaracions davant de la jutge Carmen Lamela han començat poc abans de les 10 del matí, de manera que han durat unes dues hores.Els últims en declarar han estat Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carles Mundó, mentre que abans ja ho havien fet Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn i Santi Vila Segons fonts de la Fiscalia i del Govern destituït, tots a excepció de Vila s'han limitat a respondre a les preguntes dels seus advocats. La jutgessa Lamela ha fixat la vista per decidir sobre possibles mesures cautelars un cop acabades les compareixences.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal