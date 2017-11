La Diputació de Barcelona impulsa el model “BiblioLab” a la Xarxa de Biblioteques Municipals

|| ||☆ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

3 de novembre de 2017, 07.52 h







Tres cents anys sota el domini de Castella & els seus satèl.lits han fet que a Catalunya hi PROLIFERIN ELS BARS i hi ESCASSEGIN LES BIBLIOTEQUES.







A l'estat esPPanyol, l'estudi i el coneixement no són crims, però no són ben vistos. La prova és l'escasetat de Premis Nobel de ciències.





França, amb menys del doble de població que l'estat esPPanyol, té : 13 premis Nobel de física, 9 de química, 13 de medicina i comptant els de la pau i de literatura, arriben a 62 premis Nobel.



