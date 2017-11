El gobierno restringeix l'accés als perfils de Twitter i Facebook de totes les delegacions a l'exterior

Última actualització Dijous, 2 de novembre de 2017 13:25 h

També està tancat el compte de la representació catalana a Brussel·les tot i no estar afectada pel 155

La repressió a la xarxa contra les institucions catalanes derivada de l'aplicació del 155 no s'atura. Dimarts van quedar desactivades les pàgines web del president Carles Puigdemont i del seu Govern. Avui, els comptes de Twitter i Facebook de totes les delegacions de la Generalitat a l'exterior han quedat restringides.

El govern espanyol ha restringit l'accés a tots els perfils a les xarxes socials de les delegacions del Govern a l'estranger, inclosa, també, la de Brussel·les, que no s'havia de veure afectada pel 155.Tots els comptes a Twitter i Facebook estan "restringits", i ja no es poden consultar les publicacions fetes fins avui.A més, tampoc estan accessibles les pàgines web de les delegacions clausurades, i a la de la representació davant de la Unió Europea ja no hi ha informació sobre el delegat, que era, fins aquest dilluns, Amadeu Altafaj.