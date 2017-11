La ciutadania respon a la crida de l'ANC per rebutjar el procés judicial contra el Govern

Última actualització Dijous, 2 de novembre de 2017 14:00 h

El manifest de la convocatòria denuncia que són investigats per haver complert el programa electoral

ACN.- Concentracions i aturades a les 12 davant els centres de treball per rebutjar el procés judicial contra el Govern destituït pel 155 i part de la Mesa del Parlament, tots ells citats a declarar aquest dijous a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem, respectivament. La Fiscalia General de l'Estat els acusa dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons. L'aturada ha estat convocada per l'ANC. El manifest de l'entitat sobiranista amb motiu de l'aturada denuncia que no són investigats per haver fet que la policia utilitzi la violència o per haver robat sinó per haver complert amb el programa electoral. L'ANC també ha convocat a les set d'aquesta tarda una concentració davant del Parlament i els ajuntaments de les principals ciutats catalanes.

El manifest de l'ANC denuncia que els consellers i membres de la Mesa del Parlament no són a Madrid perquè hagin fet que la policia utilitzi la violència contra la gent o hagin robat, sinó per haver complert amb el seu programa electoral, es a dir, organitzar un referèndum i proclamar la República catalana.

En aquest sentit, el manifest denuncia que el Govern "legítim" i el Parlament "legítim" són en un tribunal "mentre els policies que ens van apallissar l'1 d'octubre són condecorats". "Si aquesta és la seva democràcia, nosaltres som els colpistes, com ens recordaven uns simpàtics neonazis amb el braç alçat ahir a l'estació d'Atocha", afegeix el text.

"La majoria del poble de Catalunya no reconeix la intervenció de les nostres institucions, i ho demostrarem, tant avui i aquí, al carrer, tants cops com sigui necessari, com el 21 de desembre, a les eleccions. Perquè no pararem fins que el nostre govern legítim sigui restituït, tots els presos polítics tornin a casa, i puguem fer efectiva aquesta República que vam declarar i ens han robat!", reivindica l'entitat.