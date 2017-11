El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposició d'ERC per "reconèixer el govern sorgit a les urnes el 27-S com el govern legítim de Catalunya" amb els vots favorables de BeC, ERC, PDeCAT i la CUP i els vots contraris de C's, PSC i PP. Els comuns, però, han votat en contra de la proposta de la CUP per reconèixer la proclamació de la República Catalana, i junt amb els vots contraris del PSC, C's i PP, no s'ha aprovat.