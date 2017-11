QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

2 de novembre de 2017, 15.46 h

#1





COCOC COCOC CO CO CO CO CO CO CO CO COCOC COCOC COCOC COCOC





TOT ARRVARA MARICONAZI, LLEPACULS ES-PAÑATA



LA PARTIDA ENCARA NO HA ACABAT



DE MOMENT USA EL VIBRADOR DE LA ROJI-GUARRA



ET CALMARA L'ANAL-PATIOTISME QUE PATEIXES



MARICONA DEL CUL