2 de novembre de 2017, 18.06 h



Jo el que faria sobretot , és que la papereta de votació del dia 21D, especifiqui molt clarament el que es vota.

Aixi doncs, en lloc del SI - NO, jo posaria escollir entre CAT o ESP o be encara més clarament : Catalunya o España.

D'aquesta manera no ens podrien venir després un altra cop amb el 155 que és igual a : A POR ELLOS