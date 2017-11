La CUP aplaudeix l'estratègia de Puigdemont

El dirigent anticapitalista, des de la Plaça Sant Jaume de Barcelona durant la concentració convocada per l'ANC i Òmnium, ha reiterat que l'1-O va ser una "operació de l'Estat de càstig col·lectiu cap a l'independentisme".Tanmateix, ha subratllat que la "imputació massiva" en els procediments de Madrid torna a ser un exemple de "càstig" en contra dels dirigents independentistes. "No tenim cap esperança ni expectativa amb què la justícia espanyola sigui independent", ha asseverat el diputat.

En aquesta línia, Salellas també ha denunciat que l'Estat atiï la fractura social des del carrer, així com l'extrema dreta i el "linxament públic" de les cares visibles de l'independentisme.

La dirigent del Secretariat Nacional de la CUP Natàlia Sànchez, i el diputat parlamentari Benet Salellas, durant la concentració a Plaça Sant Jaume convocada per l'ANC i Òmnium

