La Fiscalia demana una ordre europea de detenció contra Puigdemont i els quatre consellers a Brussel·les

En la seva petició, el tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, diu que "consten reiterats intents d'entregar la citació al seu domicili, així com reiterades trucades telefòniques a les quals s'ha fet cas omís". A més, assegura que Puigdemont "ha manifestat públicament la seva intenció de no comparèixer i ha sol·licitat, juntament amb Comín i Serret, efectuar la declaració per videoconferència, sense oferir cap dada sobre la seva localització actual".

L'advocat belga del president Carles Puigdemont, Paul Bekaert, ha dit aquest dijous en una entrevista al mitjà flamenc HLN Bekaert que si hi ha una ordre de detenció europea "no serà fàcil" retenir Puigdemont a Bèlgica. Segons explica, fins al 2004 l'acusació d'un crim polític era un bon motiu per no extradir algú. "Des de llavors ja no s'aplica i la llei deixa poc marge de maniobra", afirma. En aquest sentit afegeix que "l'única possibilitat" que té en aquest cas és demostrar que hi ha un "perill" que els drets humans del seu client "siguin violats". "I quins drets poden ser aquests", li pregunta el periodista. "Seré molt creatiu. Un dels arguments que podria fer servir és que 30 anys de presó és una sanció desproporcionada per organitzar un referèndum pacífic".



En l'entrevista a HLN Bekaert, el lletrat ha explicat que el jutge espanyol pot emetre una ordre de detenció europea i internacional i demanar l'extradició de Puigdemont. Si això succeeix, ha detallat, portarà el seu temps perquè l'ordre s'ha de traduir i és la policia federal belga qui hauria d'intervenir per dur el President davant el tribunal. De fet, en declaracions a TV3, ha explicat que es podria allargar uns dos mesos. L'advocat belga de Puigdemont ha assegurat, en declaracions a la cadena catalana, que "la detenció no és legalment obligatòria". "Es pot fer en el marc d'una investigació i no és obligatòria ni a Bèlgica ni a Espanya", ha subratllat.

Per tot això, demana a la magistrada Carmen Lamela que ordeni la seva recerca, captura i detenció tant a nivell espanyol com internacional, i que faci les gestions oportunes amb les autoritats belgues per emetre Ordres Europees de Detenció contra els cinc membres destituïts del Govern que aquest dijous no s'han personat a Madrid.