El PDeCAT farà primàries per escollir el seu candidat encara que hi hagi llista única

Tant si els partits sobiranistes anem junts com separats al 21D, el/la cap de llista del @Pdemocratacat el decidiran els seus associats — Marta Pascal (@martapascal) 2 de novembre de 2017

De moment, només l'exconseller Santi Vila ha presentat la seva candidatura -amb un relat que demana la independència de Catalunya "ajustada a dret"-, però fonts de la direcció del PDeCAT apunten que hi podria haver altres dirigents que es presentessin a les primàries, però sense confirmar si ho podria fer el conseller Josep Rull, destituït pel govern espanyol. Vila trobaria "correcte" un procés de primàries per escollir el candidat i aposta per no reeditar JxSí, i que la unitat d'acció es limiti a programes compartits. Si Carles Puigdemont canvia d'opinió i decidís presentar-se com a candidat, Vila reconsideraria la seva determinació de ser cap de llista.