2 de novembre de 2017, 19.59 h

Europa no fara res per nosaltres. Be potser si. Si bloquejem totes les carreteres, autopistes, vies de tren etc. i iniciem una vaga general indefinida. Aleshores la prima de risc es disparara. Tots els paisos que tenen deute espanyol, reaccionaran, es la unica manera.



Hi ha alguns paisos europeus on quan es fa vaga els treballadors no perden cap dia de salari perque es el sindicat el que paga els dies de vaga i els treballadors no perden ni un dia de salari. Per aixo ells tenen els drets labor... Llegir més