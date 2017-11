Crida per la Democràcia convoca diverses accions pacífiques per l'alliberament dels presos polítics

Última actualització Dijous, 2 de novembre de 2017 17:25 h

Aquest dijous, concentració Parlament i ajuntaments de les capitals de comarca a les 19 hores i cassolada a les 22 hores

Lamela ha fet cas a la petició que la Fiscalia li havia posat sobre la taula i ha decretat presó incondicional per a Oriol Junqueras, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull. Per altra banda, ha demanat presó eludible amb una fiança de 50.000 euros per a l'exconseller d'Economia i Coneixement Santi Vila.



Crida per la Democràcia ha fet difusió via xarxes socials d'una sèrie d'accions pacífiques i cíviques arreu del país, que acabaran el diumenge dia 12 en una gran manifestació.







AVUI: a les 22 h, CASSOLADA!



DEMÀ 03/11: a les 19 h, concentracions davant ajuntaments pic.twitter.com/32fTEnz29M — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) November 2, 2017 D'aquesta manera per aquest dijous hi ha previstes concentracions davant del Parlament i davant dels ajuntaments de les capitals de la comarca per les 19 hores i una cassolada per a les 22 hores.

Per divendres també hi ha previstes concentracions davant dels ajuntaments a les 19 hores. Mentre que per diumenge, hi ha prevista una gran encartellada.





DIUMENGE 05/11: gran ENCARTELLADA



DIUMENGE 12/11: a les 12 h, gran manifestació a Barcelona#LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/GJ8mISdYba — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) November 2, 2017 L'acció final serà el pròxim diumenge dia 12 de novembre amb una gran manifestació a les 12 hores a Barcelona.

