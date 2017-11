Les primeres reaccions a l'empresonament del Govern per part de la justícia espanyola

|| ||☆ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

2 de novembre de 2017, 18.56 h









Fa molts anys que tots els independentistes sabem que l'estat esPPanyol és un niu de FEIXISTES FRANQUISTES tan XULETS amb qui veuen desarmat com SERVILS amb qui consideren perillós.







La gran INCOMPETÈNCIA d'aquesta colla de feixistes adoradors de la constitusiong trucada i de la monarquia imposada per Franco, deixa de ser incompetent a l'hora de pescar-se argúcies legals per perjudicar Catalunya, i no em refereixo pas només a perjudicar els independentistes, sinó tot cata... Llegir més