Última actualització Dijous, 2 de novembre de 2017 17:50 h

L'ordre internacional de detenció afectaria també a Comín, Serret, Puig i Ponsatí, que tampoc han viatjat a Madrid per declarar a l'Audiència Nacional

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



La jutgessa Carmen Lamela també ha fet cas a la Fiscalia i ha decretat una ordre de detenció per a Carles Puigdemont i quatre consellers més.

Notícies relacionades

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha demanat aquest dijous una euroordre per detenir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aquest dijous no s'ha presentat a l'Audiència Nacional espanyola per declarar per uns suposats delictes de rebel·lió i sedició.El president legítim s'ha quedat a Bèlgica amb els consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Anna Ponsatí i Lluís Puig, contra qui també es dirigeix l'ordre internacional d'arrest. Alguns d'ells, havien demanat declarar per videoconferència des de Brussel·les.Lamela també h a cedit a la petició que la Fiscalia li havia posat sobre la taula i ha decretat presó incondicional per a Oriol Junqueras, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull.Per altra banda, ha demanat presó eludible amb una fiança de 50.000 euros per a l'exconseller d'Economia i Coneixement Santi Vila.