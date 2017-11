Una llista transversal fregaria els 80 escons i tindria majoria absoluta de vots

Si el Gobierno no es fa enrere i manté les eleccions per al pròxim 21 de desembre, el bloc del 155 quedaria derrotat. Això sí, a condició que l'independentisme aconseguís aglutinar i mantenir els més de 2 milions de vots del 'Sí' del passat 1 d'octubre en una sola llista instrumental i transversal. Aquí l'hem anomenat "la Llista per la República", la qual arrasaria i escombraria l'unionisme aconseguint 79 escons de 135 i recolliria el 52% dels vots. Una eina per mantenir units els vots del 'Sí' de l'1-O, ampliant de llarg Junts pel Sí i on la CUP, entitats, altres partits i, fins i tot, un sector important de Podem poguessin confluir-hi.

A través d'un minuciós treball d'anàlisi de dades, prenent com a referències les xifres que ens proporcionen les eleccions catalanes del 27 de setembre del 2015 i els vots del referèndum de l'1 d'octubre passat, podem arribar a una gran conclusió: una llista transversal instrumental que aconseguís mantenir els més de dos milions de vots del 'Sí' a les eleccions del 21 de desembre guanyaria de manera aclaparadora i obtindria majoria absoluta en vots i en escons. Dels 135 diputats, 79 serien independentistes, aconseguint-ne 7 més que ara. A més, l'independentisme obtindria el 52% dels vots totals. Això és així en part per la força del moviment, l'èpica que genera en un moment excepcional i, també, per la llei d'Hondt que premia els partits grans en la distribució d'escons.

Com s'ha calculat?

Primer de tot, cal dir que partim de dues bases: la primera és que afegim al total de vots que van aconseguir Junts pel Sí i la CUP els que queden per arribar als del 'Sí' de l'1 d'octubre. La segona premissa és que l'unionisme també pujaria i, per tant, mantenim els resultats del 2015 del bloc del 155 sense fer traspàs de vots. Per tal que no es digui que donem cap avantatge al 'Sí', a més, comptem els comuns al bloc unionista. L'únic que apartarem és el vot nul i vot en blanc. D'aquesta manera, es creen dos blocs inequívocs: JxSí + CUP + diferència de vots del 'Sí' per una banda, i per l'altra Cs, PSC, PP i CSQP, Unió i altres candidatures. Això implica que la participació es manté alta i, fins i tot, encara pujaria 3 punts, fins a passar el 80%.

Els números

Eleccions del 2015: JxSí + CUP = 1.957.348 vots

El 'Sí' l'1-O: 2.044.038 vots

Càlcul de 'Sí' que ens falta: Hi va haver 770.000 persones que es van quedar sense col·legi. Comptem el 43% de participació (el que es va obtenir l'1-O) i ens dóna un total de 331.100 persones que es van trobar sense col·legi. D'aquesta gent hi restarem (sent generosos) un 20% que va poder anar a votar a altres col·legis. El nou total és de 264.880 vots perduts. Ara, d'aquesta xifra en restarem el vot en blanc i el 'No' per saber quants 'Sí' es van perdre: 238.895.

Així doncs, podem saber el 'Sí' estimat l'1-O: 2.282.933 (2.044.038 vots comptats + 238.895 vots estimats).

La diferència entre el 27-S i 1-O: 2.282.933 - 1.957.348 = 325.585 vots més independentistes.