Els set consellers es dirigeixen a la presó d'Estremera i les dues conselleres a la d'Alcalá Meco

PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

2 de novembre de 2017, 20.59 h











Dieu-me PESAT, però . . . quàntes vegades he repetit que en un COMBAT no hi ha res de millor que si l'enemic és NECI ??





Avui hem fet un PAS DE GEGANT en l'ALLIBERAMENT DEL POBLE CATALÀ.





L'hem fet gràcies a un herois que han portat el seu ESPERIT MILITANT fins el punt de, AMB TOTA CONSCIÈNCIA DEL FET, DEIXAR-SE EMPRESONAR pel bé del nostre poble..





I el FEIXISME FRANQUISTA del gobierno, amb el seu permanent ACOMPLEXAMENT de "aquí mando chio" HA CAIGUT DE QUATRE GRAPES en el... Llegir més