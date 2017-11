El poble català crida a la vaga general a les portes del Parlament

Última actualització Dijous, 2 de novembre de 2017 22:00 h

Milers de persones es reuneixen per protestar contra l'empresonament de part del Govern

CRÒNICA| Marina Bou.- Catalunya és la seva gent. Un cop més, el poble català s’ha encarat a la repressió de l’Estat, després que la justícia espanyola hagi empresonat incondicionalment vuit consellers del Govern. I ho ha fet des d’on toca, des del carrer, però al costat de les seves institucions. Milers de persones han respost avui a la crida de les entitats sobiranistes i els partits i s’han reunit davant el Parlament per demanar a l’uníson la “llibertat dels presos polítics” del procés. La crida a la vaga general ha estat unànime. El poble no acata i demana aturar el país. No reconeix el cessament del govern legítim català al crit d'“és Puigdemont el nostre President”, ni l’empresonament dels vuit consellers que avui ja no han sortit de l’Audiència Nacional espanyola. No tornaran a casa, però els catalans s’han encarregat de fer-los arribar que “no estan sols” i no faran “ni un pas enrere”.

A partir de les set de la tarda, les portes de la cambra catalana han quedat atapeïdes de ciutadans que reclamaven mesures concretes en resposta al seu enuig i indignació per la decisió de la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, que porta a l'esquena deu presos polítics, vuit d'ells escollits de manera legítima i democràtica per la ciutadania i que ara són entre reixes per haver complert el mandat encomanat pel poble de Catalunya."Rajoy dictador, 'Esto, con Franco, sí pasava", exclamen els manifestants, mentre des de l'escenari la crida a la calma i la serenor que ha caracteritzat el procés segueix mantenint-se vigent. Però l'actuació de l'Estat no quedarà impune, i així ho han volgut fer saber amb la lectura d'un manifest llegit pels actors Joel Joan i Carme Sansa i modificat un cop ha saltat la notícia de l'empresonament de part del Govern, ja que l'acte havia estat convocat amb anterioritat: "no ens deixarem prendre les institucions" malgrat hi hagi "10 presos polítics a l'Estat", han assegurat. A l'escenari han pujat representants de la majoria parlamentària -en escons i vots- i els líders accidentals de l'ANC i Òmnium, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri. Avui no hi havia partits, sinó una condemna unànime a un Estat que empresona persones per les seves idees.Albert Botran (CUP) ha secundat des de l'escenari la crida a la vaga general -ha demanat als sindicats "estar a l'alçada i fer tants dies de vaga com calgui fins a tenir-los al carrer"- i ha advertit que ni tan sols "escapçant el Govern ens aturaran". Núria de Gispert (Demòcrates) ha estat la primera a fer una crida a les urnes el proper 21 de desembre, en unes eleccions forçades pel 155 però que el sobiranisme vol aprofitar per "arrasar". A la seva demanda s'ha sumat Albano Dante Fachín (Podem) -aclamat pels ciutadans en agafar el micròfon- que ha demanat "fer tremolar els fonaments de l'Estat" el 21-D, a partir d'un dia com avui, que "ho ha canviat tot". Elisenda Alamany (Catalunya en Comú) ha enviat un missatge als socialistes, de qui ha criticat el seu "equilibrisme" davant les circumstàncies i a qui la ciutadania no s'ha estat de xiular cada cop que eren mencionats. “En defensa de les institucions catalanes i d'un govern legítim, tots som companys de viatge”, ha dit als seus companys d'escenari. Els tocs d'atenció a la Unió Europea -secundats des del públic amb crits de "Vergonya d'Europa"- han vingut per part d' Alfred Bosch (ERC), que ha pregat per ajuda internacional. Neus Munté (PDeCAT) ha advertit que l'independentisme "no passarà pel tub".Per la seva banda, Mauri ha reptat la justícia espanyola a empresonar els milions de persones que van votar l'1 d'octubre i el 9N. El representant d'Òmnium Cultural ha fet referència a la revolta dels somriures de Muriel Casals -"s'ha glaçat el somriure", ha dit- per demanar a l'Estat que s'acabi la repressió. A més, ha instat a acudir a la manifestació convocada el proper 12 de novembre a Barcelona i ha demanat a la ciutadania que sigui la mobilització "més gran que hem fet mai". Al seu torn, Alcoberro ha tornat a fer una crida a "aturar el país" amb "coratge i determinació" i ha avançat que mantindrà converses amb els sindicats i altres entitats de la societat civil. Per acabar, ha dit a tots els partits que deixin de banda els seus interessos i defensin conjuntament la democràcia.Amb els sentiments a flor de pell, tots els concentrats a les portes del Parlament han entonat Els Segadors amb els encenedors i mòbils enlaire, en una imatge que deixa entreveure que la seva determinació està encara lluny d'esgotar-se.