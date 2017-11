La Fiscalia rep una denúncia per il·legalitzar la CUP

Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 10:10 h

L'escrit recull que la formació "ha celebrat actes que són il·legals, inconstitucionals i que atempten formalment contra l'Estat de dret"

La Fiscalia ja ha rebut una primera denúncia per a il·legalitzar la CUP com a partit polític per "executar accions violentes palpables". Així ho explicava el diari digital Vozpópili que ha tingut accés a l'escrit

La denuncia, presentada per un particular, sol·licita "la intervenció per instar a la dissolució" dels cupaires. L'escrit recull que la CUP "ha celebrat actes que són il·legals, inconstitucionals i que atempten formalment contra l'Estat de dret, evidenciant-se així un comportament que no obeeix a la Carta Magna".

El document també recull que els cupaires han "donat suport i promogut públicament un acte autodeterminat referèndum d'autodeterminació, que vulnera flagrantment els principis rectors elementals de la nostra Constitució".

Però això no ho és tot. El denunciant considera que els membres de la CUP "han actuat i llançat missatges públics que han provocat concentracions tumultuoses, ocupacions d'espai públic i fustigació a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.



El particular aprofita aquest punt per assegurar que la destrucció de cotxes de la Guàrdia Civil durant el registre de la Conselleria d'Economia de la Generalitat el passat 20 de setembre va ser "conseqüència de les premisses promogudes per dirigents de la CUP".



