Així justifica Maza l'empresonament dels consellers

No hi ha cap vot

El fiscal general ha donat suport a l'acusació de rebel·lió i ha asseverat que "el delicte hi és".



En aquest sentit, ha afegit que aquest raonament està fonamentat perquè hi ha hagut violència en els fets que es descriuen a la querella, condició sine qua non al delicte de rebel·lió.

En una entrevista a la cadena Ser, Maza ha justificat l'empresonament provisional sense fiança per als consellers del Govern destituït per l'executiu de Rajoy. I ha afirmat que l'estat de dret ha tingut prou "paciència".



Maza ha admès que es tracta d'una mesura "d'últim recurs", però ha subratllat que s'han produït uns fets "tan flagrants" que no hi ha hagut "més remei" que "actuar".

Tanmateix, ha lamentat que els empresonats no tenen la intenció d'evitar aquest risc de reiteració. En aquest sentit, ha subratllat que el vicepresident Junqueras ha signat un article d'opinió hores després de la decisió que l'enviava a presó.