Diversos talls de carretera per protestar contra els empresonaments

Protestants han col·lapsat l'accés a diferents carreteres arreu del país

Aquest divendres al matí diversos protestants han tallat la C-25 una marxa lenta provoca retencions en sentit cap a la capital catalana, també mitja hora l'A-2 a Castellolí (Anoia) en sentit Barcelona per protestar contra empresonament dels consellers.

Des de les 8.56 hores l'N-230 també està tallada a Bausen (Vall d'Aran) en tots dos sentits © Twitter @yeyaboya Comparteix Tweet

Alçada túnel del Bruc. Carretera tallada. #vagageneral Fa prop d'una hora.

Talls com accions prèvies a la Vaga General pels empresonaments pic.twitter.com/dA16LQaMCn — Llibertat.cat (@Llibertatcat) November 3, 2017

Per manifestacions estan tallades:

B-23 a Molins sentit BCN

C-25 a Sallent

N-230 Bausen

C-14 Bassella — Trànsit (@transit) November 3, 2017

Era N-230 en Aran contunhe talhada en tot demanar libertat entàs presoèrs politics #LibertatPresosPolitics pic.twitter.com/mwGSfoTZ1k — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) November 3, 2017

Diversos protestants han tallat mitja hora l'A-2 a Castellolí (Anoia) en sentit Barcelona per protestar contra empresonament dels consellers. Segons els Mossos d'Esquadra, els concentrats han tallat el trànsit d'aquesta via a l'altura del punt quilomètric 564 entre les 7.22 i les 7.55, aproximadament. Cosa que, segons el Servei Català de Trànsit ha provocat uns quatre quilòmetres d'aturades.Paral·lelament, aquest matí també ha quedat interrompuda uns 15 minuts la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Barcelona-Vallés a l'altura de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) per una protesta contra els empresonaments però la circulació ja s'ha reprès amb els trens fora del seu horari habitual. La interrupció de circulació ha començat cap a tres quarts de vuit del matí. La companyia ha informat a través de Twitter que això ha provocat retards d'entre 15 i 20 minuts en el servei.Segons la Guàrdia Urbana, la Gran Via ha estat tallada a l'altura del carrer Llacuna entre les 8.20 i les 8.45.Membres del CDR Segrià Sud Garrigues Altes han tallat aquest matí l'accés a l'AP-2 d'Alfés (Segrià), tant d'entrada com de sortida, així com també la C-12, a l'encreuament Maials-Flix-Seròs, segons informa Somgarrigues. Els talls s'han dut a terme des de les 7.30 hores i s'han prolongat durant aproximadament una hora. El tall a l'AP-2 ha comptat amb la participació d'una seixantena de persones, amb el suport d'una dotzena de tractors i prop de mig centenar de vehicles.A la C-12, una vintena de persones amb diversos vehicles han dut a terme el tall de la via. Amb aquestes accions el CDR Segrià Sud Garrigues Altes ha volgut denunciar l'empresonament dels vuit consellers destituïts i exigir-ne la seva posada en llibertat. De la mateixa manera, un grup de persones talla des de poc abans de les 9 hores l'N-230 a Bausen (Val d'Aran), en els dos sentits de la marxa, segons el SCT.Des de les 8.56 hores l'N-230 també està tallada a Bausen (Vall d'Aran) en tots dos sentits.