Santi Vila diposita la fiança de 50.000 euros per eludir la presó

Vila ha passat la nit a la presó d'Estremera, juntament amb Oriol Junqueras, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Raül Romeva. Vila, però, és l'únic a qui la jutgessa Carmen Lamela va imposar presó eludible amb fiança.Un cop ha dipositat els 50.000 euros, la defensa confia que la jutge dicti la seva llibertat aquest mateix divendres.Santi Vila va declarar ahir a l'Audiència Nacional acusat de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. L'exconseller es va desmarcar dels altres investigats i va comparèixer amb el seu propi advocat. A més, va contestar les preguntes de la Fiscalia, a diferència dels altres vuit consellers destituïts per l'Estat i que ahir van ser enviats a presó incondicional per la jutgessa Carmen Lamela.

