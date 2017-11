L’advocat dels consellers del PDeCAT ingressats a Estremera els fa la primera visita a presó

Alonso-Cuevillas té pendent de visitar també aquest divendres la consellera destituïda Meritxell Borràs, que es troba –juntament amb Dolors Bassa- a Alcalá-Meco.Al llarg del matí també està previst que passi per aquest centre penitenciari l’advocat dels consellers d’ERC, Andreu van der Eynde, que representa Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva i Carles Mundó.L’advocat de l’exconseller Santi Vila, Pau Molins, ja ha dipositat la fiança de 50.000 euros que li va imposar la jutgessa Carmen Lamela, i espera que el seu client abandoni aquest mateix divendres el centre d’Estremera.

