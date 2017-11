L'Ajuntament de Barcelona exigeix l'alliberament immediat de tots els presos polítics

Reclamava, en aquell moment, l'alliberament de Sànchez i Cuixart. La van penjar sense l'aprovació de l'Ajuntament perquè, segons els cupaires, no van obtenir resposta del consistori a la seva petició.

Durant el ple, els consellers d'ERC, PDeCAT i la CUP, han mostrat cartells on es llegia "Llibertat" per exigir l'excarceració de tots els presos polítics. Els regidors del PDeCAT han posat un llaç groc al seient que va ocupar Joaquim Forn quan era regidor.

En aquest sentit, la proposta conjunta reclama l'aixecament "immediat" de la intervenció per part de l'Estat. A més, rebutja la "judicialització de la política catalana" i condemna "l'arbitrarietat i l'ús partidista amb què s'estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne ha de garantir".

El ple extraordinari d'aquest matí, convocat per l'alcaldessa en caràcter d'urgència, ha expressat el suport al "govern legítim de la Generalitat" i als membres de la Mesa del Parlament que s'han vist "desposseïts de les seves competències" per l'aplicació "indigne" de l'article 155.

