Andreu Van den Eynde creu que Lamela i la fiscalia ja tenien decidida l'ordre de presó sense escoltar les defenses

L'advocat del vicepresident destituït, Oriol Junqueras, i altres consellers, Andreu Van den Eynde, ha explicat aquest divendres al matí que intentarà portar el cas que instrueix l'Audiència Nacional contra el Govern al Tribunal Suprem o a instàncies internacionals, per tal de "garantir els drets" dels investigats. Segons ell, la magistrada Carmen Lamela i la fiscalia no han preservat el dret de defensa i ja tenien presa la decisió d'enviar els consellers a presó sense escoltar els advocats defensors ni donar-los temps d'estudiar la voluminosa causa.

L’advocat de Junqueras, Mundó i Romeva, Andreu van der Eynde, els visita a Estremera © Roger Pi de Cabanyes Comparteix Tweet

En declaracions a TV3 i RAC1, Van den Eynde ha explicat que aquest divendres al matí visitarà els seus clients i seran ells qui el consolin a ell. En aquest sentit, ha lamentat l'intent de "dispersió antiterrorista" que es va entreveure en un primer moment, quan els presos havien de ser distribuïts en cinc centres penitenciaris diferents, però creu que algú els va advertir que la decisió seria massa polèmica.



"Prenen decisions i es tiren enrere perquè estan en aquell punt que s'està a punt de trencar la corda, saben que si es passen una mica més, algú des de fora els dirà alguna cosa; a vegades se'ls en va la mà, però algú els va dir que s'hi ficaria l'ONU", ha dit.



Dur amb Lamela

El lletrat ha estat molt dur amb la magistrada Lamela perquè aquest dijous al matí no va voler-lo esperar tot i que sabia que a la mateixa hora era al Tribunal Suprem defensant Carme Forcadell en una causa similar. Van den Eynde ha explicat que va entrar un escrit demanant la suspensió dimecres, però ni la magistrada ni la fiscalia el van tenir en compte.



En canvi, ha elogiat el paper del magistrat instructor del Suprem, Pablo Llarena, expresident de l'Audiència de Barcelona, que sí va accedir a ajornar les declaracions perquè les defenses tinguessin més dies per estudiar la voluminosa causa.



Influència de Puigdemont a Brussel·les

Sobre una possible recusació de Lamela, ha admès que és molt difícil recusar un jutge instructor, ja que només es pot fer per qüestions personals.

Preguntat sobre la influència del fet que el president Puigdemont segueixi a Bèlgica per justificar el possible risc de fugida de la resta de consellers, Van den Eynde ha dit que l'Audiència Nacional hagués dictat presó igualment "si el president s'hagués quedat a L'Hospitalet, a Bèlgica o a Quito".

"Hem d'intentar canviar d'interlocutor; el problema és aconseguir modificar les peces del puzle, intentar aconseguir elements de la justícia espanyola més garantistes, com el Suprem, que és més seriós tècnicament, més garantista; els estàndards internacionals topen frontalment amb el que succeeix aquí", ha argumentat.



Dubtes sobre les intencions de Lamela i la Fiscalia

Van den Eynde ha explicat que dubta de les intencions de Lamela i la fiscalia, "si quan acabes no et fan cas, si quan parles la jutgessa mira el mòbil, si el fiscal no et mira i està amb el cap per avall, si veus que no interessen els documents que presentes, si fan trucs de tot tipus".



"Un dels fiscals feia el paper del bo i l'altre el del dolent; tècnicament eren molt bons però seguint un relat artificial en el que les entitats sobiranistes es constitueixen com a organitzacions criminals, en què fer una cassolada és un acte d’insurrecció", ha relatat.

"Hem portat un certificat que diu que no s'ha gastat ni un duro de la partida del referèndum i estableixen una fiança de 6 milions i mig d'euros perquè estableixen que ho hem gastat i aquest és un motiu més de la presó; si no fan cas de la documentació, hi ha com una frontera, una gàbia de vidre i uns estem a un costat i els altres a l'altra i no ens escolten", ha afegit. "Hi ha dues estratègies: la seva és la del terror i els funciona", ha reblat.

