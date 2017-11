Un jutge investiga 'El Jueves' per un possible delicte d'injúries a la policia espanyola

Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 13:00 h

El director de la revista està citat a declarar arran d'una denúncia interposada pels cossos policials de l'Estat

La revista satírica va publicar el 5 d'octubre que les existències de cocaïna s'havien acabat a Catalunya per la presència policial als vaixells del port.

El director de la revista satírica 'El Jueves', Guille Martínez-Vela, ha estat citat a declarar dimecres vinent al Jutjat d'Instrucció número 20 de Barcelona per una denúncia per injúries interposada per la policia espanyola.

El passat 5 d'octubre, tres dies després de l'actuació policial contra els votants del referèndum de l'1-O, la revista va publicar que a Catalunya s'havien acabat les existències de cocaïna per la massiva presència d'agents als ports de Barcelona i Tarragona, així com en hotels.

La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña https://t.co/YEP6WokDzU — El Jueves (@eljueves) 5 de octubre de 2017

