Casado assegura que el govern era plenament conscient de les conseqüències penals dels seus actes

El vicesecretari de Comunicació del PP ha assegurat en una entrevista a la Cadena Ser que l'empresonament dels consellers destituïts pel govern espanyol és "una conseqüència més del procés". El popular ha dit que "no celebra la decisió de la jutgessa" perquè "mai s'alegra del mal aliè". Tot i això, ha subratllat que ara "és el moment dels jutges" i que "els polítics poc podem valorar". Amb tot, ha defensat la gestió del president espanyol assegurant que ha estat "molt prudent però molt ferm".

