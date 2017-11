La policia espanyola deté l'excomissari José Manuel Villarejo per ordre de la Fiscalia Anticorrupció

Està acusat dels delictes de pertinença a organització criminal, suborn i blanqueig de capitals.Villarejo és considerat un dels homes clau de l'Operació Catalunya per desacreditar els polítics partidaris de la independència.

Asuntos Internos de la Policía Nacional detiene al ex comisario José Manuel Villarejo, por orden de la Fiscalía Anticorrupción.

