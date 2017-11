[Vídeo] Carme Forcadell s'emociona a l'entrar al Parlament

Una altra mostra de suport per part dels treballadors de les institucions catalanes, s'ha vist a la Conselleria d'Afers Exteriors, que aquest matí es llevava empaperada de cartells on es llegia 'Llibertat Presos polítics' o 'Tots som Raül Romeva'.

Després d'abraçar-se amb els treballadors que s'han concentrat al vestíbul del Parlament, Forcadell els ha dirigit unes paraules i els ha demanat que continuïn treballant per fer "aquest país millor", i perquè tothom continuï pensant que "aquest és el seu Parlament".

"Nosaltres, els diputats, estem aquí perquè ens hi ha posat la ciutadania, i vosaltres també esteu al servei del país", ha conclòs la presidenta de la cambra.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha rebut el suport dels treballadors de la cambra en arribar a l'edifici, aquest divendres al matí. Forcadell els ho ha agraït amb un missatge al seu compte personal de Twitter: "Orgullosa de presidir el Parlament del nostre país, orgullosa dels seus treballadors. Gràcies per la vostra feina i el vostre escalf", ha piulat Forcadell.

