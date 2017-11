La Fiscalia arxiva l'escrit d'un particular que demanava la il·legalització de la CUP

Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 13:15 h

El text assegura que la formació ha executat "accions violentes palpables"

La Fiscalia General de l'Estat ha arxivat sense iniciar diligències d'investigació l'escrit que ha rebut per part d'un particular en què demanava la il·legalització de la CUP, segons han confirmat fonts del ministeri públic.

Les mateixes fonts indiquen que es va obrir un expedient intern, però que aquest ha quedat tancat "sense iniciar diligències d'investigació". També han assegurat que no hi ha cap altra denúncia, tampoc referida a altres partits, i que les que són anteriors estan arxivades.



Segons ha avançat VozPopuli, l'escrit demanava la il·legalització de la CUP com a partit polític per executar "accions violentes palpables" i perquè ha celebrat "actes que són il·legals, inconstitucionals i que atempten frontalment contra l'estat de dret, evidenciant-se un comportament que no obeeix a la carta magna".



En aquesta "sol·licitud d'intervenció per instar a la dissolució", aquest particular assegura que la CUP "han donat suport i promogut públicament un acte, autodenominat referèndum d'autodeterminació, que vulnera flagrantment els principis rectors elementals" de la Constitució.



També afegeix que els membres de la CUP "han actuat i llançat missatges públics que han provocat concentracions tumultuoses, ocupacions d'espai públic i fustigament a les forces i cossos de seguretat de l'Estat".

