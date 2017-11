Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 16:00 h

La portaveu de Juncker diu que respecten "totalment" la Constitució i que la CE no pot "interferir" a Catalunya

La Comissió Europea ha reiterat aquest divendres que no té "res" a dir sobre l'empresonament de vuit consellers del govern de Carles Puigdemont.

En la roda de premsa diària de la CE a Brussel·les, la portaveu Annika Breidthardt s'ha limitat a dir que els empresonaments i la possible ordre de detenció europea contra el president són una "qüestió de les autoritats judicials". "Respectem la seva independència", ha dit la portaveu de Juncker, que ha afegit que la CE no pot "interferir" en el conflicte ni fer de mediadora.Breidthardt ha evitat respondre perquè Brussel·les condemna arrestos en països com Veneçuela o Turquia i no a Espanya, i tampoc ha respost si es considera part de la solució o del problema davant de la caiguda del suport a l'europeisme a Catalunya que va constatar el CEO. Breidthardt ha dit que la CE respecta "totalment" la Constitució espanyola.