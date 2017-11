Sectors independentistes fan una crida a una nova vaga general

Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 15:30 h

La intersindical-csc convoca una aturada el 8 de novembre que podria tenir el suport de sindicats majoritaris, partits i entitats

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



A la concentració d'ahir al vespre, el crit a favor d'una vaga general com a resposta a l'article 155 i a les mesures de presó incondicional va ser unànime. Tanmateix, les veus dins del món del sobiranisme a favor d'aturar el país han crescut. En aquest sentit, la Intersindical-CSC fa una crida a la vaga general per al dimecres 8 de novembre i insta els sindicats majoritaris a sumar-s'hi.

El Secretariat Nacional de l'ANC i de la direcció d'Òmnium aposten per una vaga general la setmana que ve. Paral·lelament, una de les veus més contundents en aquesta línia ha estat la CUP.



El fins ara diputat parlamentari cupaire, Albert Botran, va fer una crida a la vaga general indefinida durant l'acte d'ahir al vespre. En el mateix escenari, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, també va avançar que "segurament anem a una aturada de país".



A més, fonts de Podem, Catalunya en Comú i Catalunya Sí Que es Pot també avalen la vaga general, a l'espera de la decisió de les seves cúpules.



Per la seva banda, el PDeCAT i ERC demanen prudència i esperar a les reunions de les seves direccions, a l'espera també que la Taula per la Democràcia indiqui les properes accions.



Notícies relacionades

Des de la Intersindical-CSC insisteixen que "no hi ha cap tipus de relació de context polític" però és curiós que l'anunci arribi l'endemà de l'empresonament dels vuit consellers destituïts.Per la seva banda, els sindicats CCOO i UGT no descarten sumar-se a l'aturada mentre busquen mobilitzacions "més àmplies". El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha afirmat que en el sindicat "hi ha gent que en vol fer i altres que no".Per la seva part, la portaveu de CCOO a Catalunya, Montse Ros, ha explicat que treballen per trobar una mobilització "més àmplia" que pugui permetre "treure de la presó" els líders de l'ANC i Òmnium i els vuit consellers destituïts.La Taula per la Democràcia té un paper clau, segons apunten diverses veus de partits i entitats sobiranistes. Aquest grup transversal, que agrupa una cinquantena d'entitats, sindicats, patronals i organitzacions civils, podria convocar una reunió per a plantejar la vaga general en els propers dies.