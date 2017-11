Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 13:35 h

La coordinadora general del partit, Marta Pascal, posa èmfasi en fer un front comú per la llibertat dels presos polítics i recuperar l'autogovern

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



"Ens hem de posar d'acord, estem en plena disposició de sumar esforços". D'aquesta manera ha fet la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, una crida a la resta de partits sobiranistes per unir-se en una "llista de país" de cara a les eleccions del 21 de desembre. Ha estat just després de la reunió aquest divendres del comitè nacional del PDeCAT al Parlament, un dia després de l'empresonament de gran part del govern legítim per la justícia espanyola.





Pascal ha instat els partits amb majoria a la cambra catalana a formar "una gran llista de país, una gran llista conjunta" que inclogui tots els "espais polítics i sensibilitats" per tal de fer front a la repressió a la qual s'enfronta Catalunya. Els principals objectius d'aquesta llista serien -segons Pascal- demanar la llibertat dels presos polítics i recuperar les institucions catalanes.La coordinadora del PDeCAT també ha aprofitat per enviar "un missatge de solidaritat i escalf" als consellers empresonats ahir per l'Audiència Nacional i també als membres de l'executiu català que són a Brussel·les, entre ells el President Carles Puigdemont. També ha volgut demanar la màxima implicació de tots els demòcrates davant una situació en que hi ha "presoners polítics" i en que PP i Cs -ha dit Pascal- "volen esborrar les institucions catalanes". També ha tornat a fer una nova crida a la calma i la serenitat per tal de frustrar els plans d'aquells que "volen associar l'independentisme a la violència".Preguntada sobre la possibilitat que l'ex conseller Santi Vila s'inclogui en aquesta llista unitària, no ha volgut encara donar una resposta clara i ha assegurat que "els associats del partit decidiran els nostres representats". Pel que fa al programa electoral del PDeCAT (més enllà de l'amnistia dels presos polítics i la recuperació de l'autogovern) ha dit que l'esbossaran en els propers dies.