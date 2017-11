Salellas dubta de les garanties democràtiques per les eleccions de 21-D

Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 14:15 h

El diputat cupaire diu que la denúncia per il·legalitzar la seva formació "és falsa": "Nosaltres no hem tingut en cap moment un comportament violent"

El diputat de la CUP Benet Salellas ha assegurat que la denúncia que ha presentat un particular davant la fiscalia per il·legalitzar la CUP "és falsa". "Nosaltres no hem tingut en cap moment un comportament violent", ha afirmat en declaracions a TV3 el diputat cupaire, que ha subratllat que amb aquesta denúncia es podria "engegar la màquina repressiva que planteja la il·legalització".

El diputat de la CUP al Parlament Benet Salellas

Així mateix, Salellas ha assenyalat que la decisió de presentar-se o no a les eleccions autonòmiques catalanes del 21-D es prendrà en una assemblea nacional que la formació farà, segons ha apuntat el diputat cupaire, el pròxim 11 o 12 de novembre.



No obstant, considera que la situació "és preocupant", tem que les garanties democràtiques per les eleccions del 21-D "no es donaran d'una forma clara" i ha denunciat que "el bloc del 155, amb un PSC vergonyós, està tenint un paper de deriva autoritària i vol fer presidenta la candidata de Ciutadans".

"Estem vivint un estat d'excepció en aquest moments", ha subratllat Salellas.



El cupaire ha denunciat que "enlloc d'Europa es dissol un Parlament com s'ha dissolt aquí, i que enlloc d'Europa es posa un govern legítim, escollit legítimament, a la presó".



Crida a la vaga general

Salellas considera que la vaga general és "una de les propostes de mobilització" i espera que la gent respongui "per doblegar l'autoritarisme de l'estat espanyol". El diputat cupaire ha denunciat que "el bloc del 155, amb un PSC vergonyós, està tenint un paper de deriva autoritària i vol fer presidenta la candidata de Ciutadans".

En relació al fet que el president Carles Puigdemont estigui a Brussel·les, Salellas creu que és "una posició molt digna" perquè internacionalitza "la causa catalana" i la justícia espanyola "haurà de demostrar que és democràtica".

