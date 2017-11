Segons ha informat des del seu compte de Twitter la Policia Nacional, la Direcció General de la Policia ha obert un expedient informatiu per tal de sancionar els agents.

Els policies espanyols mantenen una conversa en que es riuen del trasllat a presó incondicional de Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Oriol Junqueras. De fet, el vicepresident de la Generalitat destituït per Rajoy és el blanc de les seves burles més cruels. “Al osito ya verás cómo lo van a poner. Está llegando un osito a la cárcel”, diu un dels agents, que es mofa fent gestos sexuals i -referint-se a una hipotètica violació a presó- diu: “Hasta que lo pongan a cuatro patas. Le arreglan el ojo".

