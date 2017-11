Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 14:20 h

L'exconseller és l'únic dels empresonats a qui la jutgessa Carmen Lamela va imposar presó eludible amb fiança

L'exconseller Santi Vila ha sortit de la presó d'Estremera després d'abonar la fiança de 50.000 euros imposada per l'Audiència Nacional i s'ha dirigit als periodistes per traslladar a les "autoritats de l'Estat" que "no es poden prendre represàlies contra les idees". Vila ha passat la nit al mateix centre penitenciari que Oriol Junqueras, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Raül Romeva, que no correran la mateixa sort que l'exconseller i no podran abandonar la presó. Vila és l'únic a qui la jutgessa Carmen Lamela va imposar presó eludible amb fiança.

L'exconseller Santi Vila, acompanyat de la seva advocada, sortint de la presó de Estremera © Roger Pi de Cabanyes Comparteix Tweet

Vila ha assegurat que "tant jo com els meus companys estem bé i serens, amb una sensació desoladora" i ha recriminat al Govern espanyol que "s'han pres mesures desproporcionades". En aquest sentit, ha demanat a les autoritats espanyoles que "posin punt final a aquesta situació tan terrible".Santi Vila va declarar ahir a l'Audiència Nacional acusat de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. L'exconseller es va desmarcar dels altres investigats i va comparèixer amb el seu propi advocat. A més, va contestar les preguntes de la Fiscalia, a diferència dels altres vuit consellers destituïts per l'Estat i que ahir van ser enviats a presó incondicional per la jutgessa Carmen Lamela. Amb tot, ha assegurat "solidaritzar-se" amb els consellers "que no tenen fiança".