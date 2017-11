L'Audiència Nacional desestima els recursos de les defenses de Sànchez i Cuixart i els manté a la presó

Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 15:05 h

El president d'Òmnium i de l'ANC porten 17 dies tancats a Soto del Real

La sala segona del penal de l'Audiència Nacional ha desestimat aquest divendres els recursos interposats per les defenses del president de l'ANC, Jordi Sànchez, i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, contra la decisió de decretar presó preventiva.

Les defenses de Cuixart i Sànchez demanaven la llibertat dels seus clients i han argumentat, durant la vista celebrada aquest divendres, que amb la nova situació política, produïda mentre Sànchez i Cuixart es trobaven a presó, "no es pot mantenir la tesi que pot realitzar determinades actuacions de reiteració delictiva".

Les defenses han argumentat, també, que no hi ha risc de fuga perquè han respost a totes les crides que se li han fet des de la justícia.



Però l'Audiència Nacional ha desestimat els recursos. En els pròxims dies es dictaran les interlocutòries amb els arguments amb què la basen. La decisió no s'ha pres per unanimitat i hi ha hagut un vot particular d'un dels cinc magistrats.

