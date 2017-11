Les eleccions del 21-D costaran 25 milions d'euros a la Generalitat

le nouvel observateur Girona Girona

3 de novembre de 2017, 19.13 h

ATENCIÓ CATALANS:

ELS CARRERS ESTAN ESDEVENINT LLISCANTS I PERILLOSOS.

Resulta que els fatxes del PP, PSOE, C´s i grupúsculs de l´entorn, ja fa uns dies que regalimen babes i bilis per les vies públiques.

Com que VAREM ACONSEGUIR tot el que ells negaven, CENS ELECTORAL, URNES, VOTACIONS, i ara el GRAN DESAIRE de Puigmenont a Busel.les, on ells no hi poden arribar, estan ferits en el més íntim del seu orgull espaÑol. Així, al veure´s burlats pública i repetidament, no ens ho poden p... Llegir més