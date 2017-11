2. Exigimos que las autoridades españolas pongan en libertad a los presos políticos. El diálogo democrático debe ser la vía, no la represión

En una sèrie de tuits, Arreaza ha expressat la seva "solidaritat amb el poble de Catalunya" i ha demanat al govern espanyol que "respecti els drets humans i polítics dels presos de consciència i que la democràcia s'imposi". "El diàleg democràtic hauria de ser el camí, no la repressió", ha assegurat el responsable d'Exteriors del govern de Nicolás Maduro.

