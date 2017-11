L'ultradretà VOX iniciarà accions per il·legalitzar els partits sobiranistes

Última actualització Divendres, 3 de novembre de 2017 17:30 h

El seu president, Santiago Abascal, ha titllat el PDeCAT, ERC i la CUP d'"organitzacions criminals al servei del cop d'Estat"

Després que aquest matí la Fiscalia no hagi admès a tràmit la querella d'un particular per il·legalitzar la CUP, el partit d'ultradreta VOX ha anunciat ara que aquest dissabte iniciarà accions per il·legalitzar els anticapitalistes juntament amb el PDeCAT i ERC.

URGENTE VOX iniciará mañana acciones para ilegalización de las organizaciones criminales al servicio del golpe de Estado: CUP, ERC, PdCAT — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 3 de novembre de 2017





La denuncia presentada per il·legalitzar la CUP sol·licitava "la intervenció per instar a la seva dissolució" sota el pretext que "ha celebrat actes que són il·legals, inconstitucionals i que atempten formalment contra l'Estat de dret, evidenciant-se així un comportament que no obeeix a la Carta Magna". El document també recullia que els cupaires han "donat suport i promogut públicament un acte autodeterminat referèndum d'autodeterminació, que vulnera flagrantment els principis rectors elementals de la nostra Constitució".

Però això no ho és tot. El denunciant considerava també que els membres de la CUP "han actuat i llançat missatges públics que han provocat concentracions tumultuoses, ocupacions d'espai públic i fustigació a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. El particular aprofitava aquest punt per assegurar que la destrucció de cotxes de la Guàrdia Civil durant el registre de la Conselleria d'Economia de la Generalitat el passat 20 de setembre va ser "conseqüència de les premisses promogudes per dirigents de la CUP". La Fiscalia General de l'Estat ha arxivat la denuncia sense iniciar diligències d'investigació.

Ho ha anunciat el seu president, Santiago Abascal, mitjançant una piulada que ha fixat al seu perfil: "VOX iniciarà demà accions per il·legalitzar les organitzacions criminals al servei del cop d'Estat: CUP, ERC, PDeCAT", diu el tuit.