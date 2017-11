La CGT no s'adhereix a la vaga general del 8 de novembre però dona llibertat als afiliats per seguir-la

La CGT ha anunciat que no s'adhereix a la vaga general del 8 de novembre però ha apuntat que dona llibertat als afiliats per seguir-la davant la "gravetat" de la situació a Catalunya. En un comunicat, el secretariat permanent del sindicat argumenta que "no hi ha temps material, atesos els terminis legals, de registrar un preavís per a afegir-se a aquesta data amb una convocatòria pròpia de vaga general per part de la CGT" i afegeix que tampoc tenen marge de temps suficient perquè els afiliats puguin debatre i pronunciar-se al respecte, "tot prenent una decisió al respecte". Així mateix, subratlla que el sindicat pren les decisions "des de la base, de baix a dalt, i de forma assembleària".



El sindicat ha denunciat que la situació actual a Catalunya és "molt greu" i que l’estat espanyol "ha donat un salt endavant en la seva deriva reaccionària, accelerada des de fa massa temps, i que està posant les bases per a la normalització de l’autoritarisme i l’atac directe als drets civils i les llibertats". Aquesta normalització, diuen des de la CGT, "és inacceptable" i afecta tothom "directament o indirectament". "Les organitzacions del moviment obrer no podem restar impassibles davant de tot això", sentencia.